Imprese: Urso, gli aiuti vanno coordinati in Europa (2)

24 luglio 2021

- Urso osserva che "le previsioni sono tutte con segno positivo, nonostante la recessione della Germania, nostro principale partner commerciale. Ma non basta, ne siamo consapevoli: dobbiamo rilanciare i consumi e sostenere gli investimenti e quindi la sfida delle imprese nella duplice transizione green e digitale". Il governo intende spingere la crescita: "Concentrando le risorse su imprese e lavoro e accelerando sulle riforme: daremo attuazione immediata al disegno di legge per la riforma degli incentivi, che andrà di pari passo con la riforma fiscale. Abbiamo realizzato la legge annuale sulla concorrenza, evasa da gran parte dei governi precedenti; faremo anche la legge annuale sulle Pmi prevista 12 anni fa e mai portata in Parlamento". In Italia il costo del lavoro per le aziende è ancora altissimo e il taglio del cuneo è solo per un anno e solo per i lavoratori. Le aziende chiedevano un intervento anche per loro. "Al taglio del cuneo fiscale destiniamo 11 miliardi: mai nessun governo negli ultimi anni era riuscito a mettere in campo un taglio complessivo di questa portata. È nostra intenzione estenderlo e renderlo strutturale nell'arco della legislatura. Tutte le risorse disponibili sono destinate al lavoro e alle imprese". (segue) (Res)