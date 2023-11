Imprese: Urso, gli aiuti vanno coordinati in Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arriverà anche Transizione 5.0: "Abbiamo sempre sostenuto che per incrementare Industria 4.0 avremmo utilizzato le risorse derivanti dalla riprogrammazione del Pnrr in corso di definizione attraverso il RePowerEU. Siamo fiduciosi di ottenere circa 5 miliardi che destineremo appunto al nuovo Piano Transizione 5.0 per investimenti in efficientamento energetico. Risorse che integreranno il Transizione 4.0, in vigore fino al 2025, che può già contare su 3,4 miliardi annui. Se riuscissimo nell'obiettivo, saranno quindi 12 i miliardi a disposizione degli investimenti in innovazione delle imprese, 6 miliardi per il 2024 e 6 per il 2025". Capitolo ex Ilva: "Sarà un asset strategico del Piano siderurgico nazionale, insieme al polo di Terni, per il quale stiamo definendo l'Accordo di programma, e al sito storico di Piombino che tornerà centrale con nuovi importanti investimenti esteri. In questi giorni ho partecipato all'inaugurazione di due nuovi importanti stabilimenti, a Brescia e a Sondrio: l'industria italiana non molla, guida la transizione green", ha concluso Urso. (Res)