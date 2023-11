Sindacati: Landini, in gioco i diritti dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione di garanzia sugli scioperi dice che il 17 novembre i lavoratori dei trasporti non potranno scioperare per l'intera giornata ma solo per 4 ore. "Noi e la Uil - replica il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, in una intervista al "Corriere della Sera" - confermiamo lo sciopero generale e le sue modalità a partire dalla giornata del 17 novembre. Non condividiamo la decisione della Commissione di garanzia perché nei fatti stanno mettendo in discussione il diritto soggettivo delle lavoratrici e lavoratori di poter partecipare a uno sciopero. L'interpretazione della Commissione che non sarebbe uno sciopero generale non sta né in cielo né in terra: è una interpretazione che non ha riscontri nelle norme". "Siamo rispettosi delle leggi - aggiunge -, ma ribadiamo che quello proclamato è uno sciopero generale. E troviamo singolare che se a proclamarlo è un sindacato autonomo, come più volte successo, nessuno apre becco, ma se lo facciamo noi entra in una dinamica politica". La Lega dice che la Commissione 'castiga i capricci di Landini'. "La Lega - osserva sotto questo riguardo il segretario - dovrebbe preoccuparsi di quello che sta facendo il governo, che in un anno ha peggiorato la situazione del Paese. L'attacco al diritto di sciopero è invece un tentativo esplicito di spostare attenzione rispetto al malcontento che aumenta. Il governo non sta attuando nessuna delle sue promesse, dalla cancellazione della Fornero sulle pensioni alla lotta all'evasione, mentre i salari diminuiscono e i giovani vanno a cercare lavoro all'estero". (segue) (Res)