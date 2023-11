Sindacati: Landini, in gioco i diritti dei lavoratori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Landini pensa che la decisione della Commissione sia stata condizionata dal governo: "Sto ai fatti: le dichiarazioni di Salvini sullo sciopero hanno anticipato l'ufficialità delle decisioni della Commissione, prima del nostro incontro con la stessa, peraltro richiesto da noi". Lo sciopero è articolato in 5 date diverse, sempre di lunedì o venerdì. Per fare il weekend lungo, accusa Salvini: "Cinque date per coinvolgere al meglio i territori e le categorie. Quanto al weekend lungo, l'accusa viene da persone che non hanno mai lavorato e che dovrebbero avere rispetto per chi sciopera e ci rimette una giornata di salario. Fanno tanto gli amici degli Usa e poi non si accorgono che Biden è andato davanti alle fabbriche a sostenere i metalmeccanici in sciopero". Lo sciopero è contro la manovra: "Perché questa legge di Bilancio rischia di mandare a sbattere il Paese". Il giudizio delle agenzie di rating non è stato negativo: "È una manovra tutta una tantum e bonus, con l'indebitamento che non cala e previsioni sul 2023 e '24 fasulle. II Paese ha bisogno che si facciano investimenti in sanità, scuola per creare buona occupazione e politica industriale prendendo i soldi dall'evasione, dalle rendite e dai profitti. Invece questa è una manovra elettorale", ha concluso Landini. (Res)