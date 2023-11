Sindacati: Bombardieri, fomentano la gazzarra per distrarre dalla manovra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi andiamo avanti, non ci facciamo intimorire". Lo ha detto in una intervista a "Repubblica" Pier Paolo Bombardieri, leader della Uil, dopo aver concluso l'incontro con la segretaria del Partito democratico Elly Schlein: "Mi sembra che su molte delle nostre proposte ci siano le stesse analisi". Ma l'attenzione in questo momento è tutta concentrata sul confronto con la Commissione di garanzia sugli scioperi e con il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che accusa Cgil e Uil di 'volere il weekend lungo' con lo sciopero di venerdì 17 novembre. "È una discussione da bar dello sport - tuona il segretario - , ma ho la sensazione che questo tentativo di innescare uno scontro politico, anche sopra le righe, sia un modo per evitare di affrontare i temi e il merito delle questioni. Ricordo che chi sciopera paga di tasca propria per andare in piazza a portare un'istanza che valuta come importante. Gli atteggiamenti come questi, bollarci come sfaticati, sono atteggiamenti inaccettabili e noi li rispediamo al mittente". Bombardieri pensa che "in questo caso ci sia un vero e proprio attacco al diritto di sciopero, garantito dalla Costituzione. Abbiamo provato a ignorare gli attacchi di basso profilo che ci sono stati rivolti, ma non possiamo accettare che siano offesi anche i lavoratori e le lavoratrici". (segue) (Res)