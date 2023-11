Sindacati: Bombardieri, fomentano la gazzarra per distrarre dalla manovra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante ha chiesto di rimodulare la protesta. "La Commissione di Garanzia, che è stata nominata da questa maggioranza, entra nel merito dell'autonomia del sindacato. Sono valutazioni che non ci spieghiamo se non come una lettura politica del nostro sciopero. Anche perché nei confronti dei sindacati autonomi dei trasporti, che hanno scioperato tre volte nel mese di ottobre, non c'è stata nessuna critica e tanto meno nessuna precettazione. Basta fare una verifica sui dati per rendersi conto che questo è il secondo sciopero in due anni proclamato da Cgil, Cisl e Uil". Quanto alla precettazione: "Vedremo. Per ora continuiamo sulla stessa strada. Noi siamo convinti delle scelte fatte", ha concluso Bombardieri. (Res)