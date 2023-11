Governo: Ciriani, la riforma del premierato si può migliorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per essere riuscita a garantire un servizio essenziale" Luca Ciriani

Presidente del Gruppo di Fratelli d’Italia in Senato

21 luglio 2021

- Sembra quasi un appello quello di Luca Ciriani: "Sarebbe bello - dice alla "Stampa" - se Schlein e Meloni cambiassero insieme l'Italia". Il ministro dei Rapporti per il Parlamento, in realtà, non ci crede molto, ma apre alle modifiche del testo sul premierato, specie sulla norma antiribaltone, e promette di mettere un freno all'abuso di decreti del governo Meloni. Il referendum sulla riforma del premierato "non ci spaventa. E di per sé non sarebbe un male. Gli italiani devono poter decidere e noi crediamo che siano d'accordo con la nostra proposta". Ma non si tratta di un modo per non tenere in considerazione la possibilità di una riforma condivisa con le opposizioni: "Assolutamente no. E' vero il contrario. Abbiamo fatto di tutto, comprese delle consultazioni formali. Abbiamo scritto un testo che è il frutto di una mediazione, anche per venire incontro alle richieste degli altri partiti". "Praticamente tutti - aggiunge - ci hanno chiesto due cose: non toccare i poteri del presidente della Repubblica e non soffocare il Parlamento. E quindi a costo di fare una riforma diversa da quella che avevamo in testa - ricordo che nel programma del centrodestra si parla di presidenzialismo - abbiamo presentato un testo ragionevole". Il testo cambierà in Parlamento: "Quando si parla di Costituzione anche le virgole sono importanti, quindi è ovvio che il Parlamento potrà intervenire, specie su alcuni punti". (segue) (Res)