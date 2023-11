Governo: Ciriani, la riforma del premierato si può migliorare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per esempio sulla norma anti-ribaltone: "Questa norma, oltre a impedire governi tecnici, è il punto di incontro tra una visione presidenzialista e la tradizione parlamentare nel nostro Paese. Secondo me è perfettibile. Nessuno di noi - osserva inoltre il ministro - ha nascosto che avremmo preferito il cosiddetto 'simul-simul', ovvero che con la caduta del premier finisce la legislatura. Si può ragionare su questo". Altro punto da chiarire è il premio di maggioranza del 55 per cento, inserito in Costituzione: "Noi sappiamo perfettamente che il premio di maggioranza non può essere sproporzionato. E quindi nella legge elettorale saranno inserite soglie minime ragionevoli, che faranno scattare il premio". La soglia "potrebbe essere tra il 30 e il 40 per cento". Al momento nessun segnale dalle opposizioni: "Neanche uno, peccato". Se li aspetta: "Lo auspico. E me lo aspetto specialmente da Elly Schlein, che deve misurarsi con la leadership del partito più importante dell'opposizione. Sarebbe bello che due donne, lei e Giorgia Meloni, cambiassero l'Italia insieme. Ma da una parte c'è una donna coraggiosa e determinata, dall'altra ancora non è chiaro. Spero che Schlein non scappi dal confronto". ha concluso Ciriani. (Res)