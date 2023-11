Russia: Rosoboronexport, non stiamo cercando di aumentare esportazioni di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non sta cercando di aumentare le esportazioni delle armi all'estero mentre si svolge l'operazione militare speciale in Ucraina. Lo ha affermato Aleksandr Mikheev, direttore generale di Rosoboronexport, azienda statale che si occupa delle esportazioni nel settore della difesa. Negli ultimi anni, Rosoboronexport ha costantemente occupato il secondo posto al mondo nelle esportazioni di armi con vendite di circa 13 miliardi di dollari all'anno. "Nelle condizioni dell'operazione militare speciale e sulla base del compito prioritario del complesso militare-industriale russo, che consiste nel soddisfare le esigenze delle Forze armate russe, non è il momento di parlare di competizioni per un posto nel mercato mondiale e del desiderio di aumentare il volume delle esportazioni di prodotti russi", ha detto Mikheev a margine del Salone aeronautico di Dubai. Mikheev ha aggiunto che l'agenzia sta lavorando per assicurare che le imprese nazionali abbiano contratti di esportazione in futuro. (Rum)