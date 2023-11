Ucraina: vicesegretario Nato van Wiel, fornire assistenza sarà sempre più difficile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più a lungo proseguiranno le ostilità in Ucraina, più difficile sarà per i Paesi membri della Nato fornire un’assistenza militare adeguata a Kiev. Lo ha dichiarato il vicesegretario generale dell’alleanza, David van Wiel, nel corso di una intervista al quotidiano giapponese “Asahi”, precisando che l’assistenza all’Ucraina non dovrebbe venir meno in nessun caso. Il funzionario, che si trova in visita in Giappone, ha anche fatto il punto degli sforzi tesi a rafforzare la cooperazione tra la Nato e il Paese asiatico: Van Weel ha dichiarato che il piano per l’apertura di un ufficio regionale della Nato a Tokyo non è stato archiviato, ma non è chiaro quando potrà concretizzarsi. La cooperazione, comunque, prosegue su altri fronti: “Quest’anno abbiamo concordato un piano di partenariato per la cooperazione di sicurezza. La guerra cibernetica e il cambiamento climatico sono aree nelle quali il Giappone e la Nato hanno già deciso di approfondire la cooperazione, e sono giunto in Giappone proprio perché c’è molto da fare assieme, anche nei fronti dell’innovazione tecnologica e della sicurezza economica”, ha dichiarato il funzionario.(Git)