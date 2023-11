Usa-Indonesia: Biden e Widodo elevano relazioni a “partenariato strategico globale”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il suo omologo indonesiano, Joko Widodo, leader hanno elevato lo status delle relazioni bilaterali tra i rispettivi Paesi al rango di "partenariato strategico globale". Lo ha riferito la Casa Bianca a margine dell’incontro tra i due capi di Stato che si è tenuto ieri a Washington. In una nota, la presidenza Usa descrive il nuovo stato delle relazioni come "un livello senza precedenti di cooperazione, basato su valori comuni di democrazia e pluralismo". L’annuncio è simile a quello che lo scorso settembre ha coronato il viaggio ufficiale di Biden in Vietnam. “Stiamo plasmando una nuova era nel quadro delle nostre relazioni”, ha detto Biden a margine dell’incontro di ieri, sottolineando la necessità di collaborare alla sicurezza regionale e nel contrasto al cambiamento climatico. (segue) (Was)