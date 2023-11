Imprese: il social media di Trump ha perso 73 milioni di dollari in due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Truth Social, il social media fondato dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ha perso 73 milioni di dollari in termini di vendite nette dal lancio ufficiale nel febbraio 2022. Lo riferisce la stampa Usa, che riporta quanto contenuto in una nuova informativa finanziaria presentata da Digital World Acquisition Corp. (Dwac). Digital World sta negoziando una fusione con Trump Media & Technology Group (Tmtg), la società mediatica di Trump che detiene una quota in Truth Social d’importo precedentemente stimato tra 5 e 25 milioni di dollari. Il documento mostra che Truth Social ha registrato una perdita di 50 milioni di dollari contro appena 1,4 milioni di dollari di vendite nette nel 2022, e di altri 23 milioni di dollari nei primi sei mesi di quest'anno. Se Tmtg non riuscirà a completare la fusione con la Dwac e a ottenere ulteriori fondi, l'azienda potrebbe non sopravvivere.(Was)