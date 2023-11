Usa-Cina: Biden e Xi concorderanno riapertura canali di comunicazione militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la fonte, Biden e Xi potrebbero concordare di limitare l'uso militare dell'intelligenza artificiale che non prevede la supervisione umana: entrambi i Paesi temono che l’utilizzo senza restrizioni di questa tecnologia emergente possa innescare accidentalmente un conflitto tra Stati Uniti e Cina. Ieri il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha espresso l’auspicio che l’incontro tra i due leader possa condurre a progressi verso il ripristino dei canali di comunicazione diretta tra i due Paesi: “Ci sono anche aree in cui possiamo gestire più efficacemente la competizione, ad esempio ripristinando le comunicazioni tra le forze armate", ha detto Sullivan durante una conferenza stampa a Washington. Anche se gli Stati Uniti e la Cina hanno incrementato le comunicazioni a livello di funzionari di alto livello negli ultimi mesi per gettare le basi dell'incontro tra Biden e Xi, le tensioni tra le due principali potenze mondiali a causa della loro rivalità geopolitica sono persistite. (Was)