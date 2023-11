Usa: ambasciatrice itinerante Dyer in visita in Laos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatrice itinerante degli Stati Uniti per il monitoraggio e il contrasto alla tratta di esseri umani, l'ambasciatrice Cindy Dyer, si trova in visita in Laos sino 15 novembre per discutere degli sforzi contro il traffico di esseri umani profusi dal Paese asiatico con un'ampia gamma di rappresentanti del governo e della società civile. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. Dyer solleciterà progressi nelle aree più critiche, tra cui un miglioramento nella fornitura di servizi alle popolazioni vulnerabili come uomini, ragazzi e persone Lgbtqi+, e migliori misure di identificazione delle vittime di operazioni di truffa online e della tratta di esseri umani.(Was)