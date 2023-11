Usa-Regno Unito: Blinken sente l’omologo Cameron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il nuovo ministro degli Esteri britannico, David Cameron. Il segretario si è congratulato con Cameron per la nomina nel governo britannico e a lord. I due funzionari hanno sottolineato la continuità nella relazione speciale tra gli Stati Uniti e il Regno Unito e la sua importanza per la sicurezza regionale e globale. Blinken e Cameron hanno discusso del conflitto Israele-Hamas, compresi gli sforzi per aumentare la fornitura di aiuti umanitari alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. Hanno inoltre affrontato i temi delle relazioni con la Repubblica Popolare Cinese e della cooperazione per sostenere l'Ucraina nella sua lotta contro la guerra di aggressione della Russia.(Was)