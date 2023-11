Ucraina: Blinken a colloquio con capo ufficio presidenziale Yermak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha incontrato a Washington il capo dell'Ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak. Lo ha riferito tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. I due funzionari hanno discusso degli ultimi sviluppi sul campo di battaglia in Ucraina e dei preparativi in vista della stagione invernale, compresa la fornitura in corso di ulteriori dispositivi di difesa aerea e il rinforzo dell'infrastruttura critica dell'Ucraina contro attacchi missilistici e con droni da parte della Russia. Il segretario ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti nei confronti dell'Ucraina e del suo popolo, e ha sottolineato il lavoro in corso degli Stati Uniti insieme alla coalizione globale di oltre 50 alleati e partner per fornire all'Ucraina il supporto necessario a difendere la propria sovranità e integrità territoriale.(Was)