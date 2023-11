Auto: Stellantis proporrà pacchetti di uscita a metà dei dipendenti amministrativi Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stellantis si prepara a formulare proposte di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nei confronti di circa la metà dei suoi dipendenti statunitensi con mansioni amministrative, nell’ambito di un processo di taglio delle spese che coincide con la costosa transizione verso i veicoli elettrici, e in previsione di un aumento del costo del lavoro in Nord America. Lo anticipa il quotidiano “Wall Street Journal”, secondo cui il direttore operativo di Stellantis, Mark Stewart, ha dichiarato ieri, nel corso di una riunione generale, che l'azienda prevede di offrire pacchetti di separazione volontaria ai dipendenti non sindacalizzati con almeno cinque anni di esperienza. Si tratterà del secondo round di liquidazioni del personale dall’inizio dell’anno, e interesserà circa 6.400 dipendenti con mansioni amministrative. Stellantis aveva offerto incentivi al licenziamento a circa 2.500 dipendenti con salario fisso in aprile, dopo aver assunto una misura analoga a ottobre dello scorso anno. "A causa delle condizioni di mercato impegnative che continua ad affrontare l'industria automobilistica statunitense, Stellantis sta intraprendendo le necessarie azioni strutturali per proteggere le nostre operazioni", ha commentato l'azienda. Nell’ultimo anno hanno assunto provvedimenti analoghi anche General Motors e Ford Motor.(Was)