Usa-Indonesia: dipartimento di Stato annuncia cooperazione sui semiconduttori

- Il dipartimento di Stato Usa collaborerà con il governo dell'Indonesia per esplorare opportunità di crescita e diversificazione dell'ecosistema globale dei semiconduttori nell'ambito del Fondo per la sicurezza tecnologica e l'innovazione internazionale (Itsi), istituito dal Chips Act del 2022. Lo ha annunciato il dipartimento di Stato Usa tramite una nota. Il partenariato contribuirà a creare una catena del valore globale dei semiconduttori più resiliente, sicura e sostenibile, afferma la nota, secondo cui gli Stati Uniti considerano l'Indonesia “un partner per garantire che la catena di approvvigionamento di semiconduttori possa tenere il passo con la trasformazione digitale in corso”. Prodotti che vanno dalle vetture ai dispositivi medici dipendono sempre più dai semiconduttori come fondamenta dell'economia odierna, e la collaborazione annunciata dal dipartimento di Stato “evidenzia il significativo potenziale per espandere questo settore in Indonesia a beneficio di entrambi i Paesi”.(Was)