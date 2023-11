Thailandia: governo approva aumento prezzi zucchero del 10 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Thailandia ha approvato un aumento del prezzo nazionale dello zucchero del 10 per cento, pari a 2 baht (0,05 dollari). Lo ha dichiarato oggi il ministro del Commercio Phumtham Wechayachai. L'annuncio segue di poche settimane la decisione del governo di annullare un aumento del 20 per cento nei prezzi interni dello zucchero e la sua classificazione come bene controllato, richiedendo un'approvazione aggiuntiva per le esportazioni superiori a una tonnellata. "Questa è un'azione adeguata, tenendo conto delle spese dei coltivatori di canna da zucchero", ha dichiarato Phumtham. La Thailandia è il secondo esportatore mondiale di zucchero dopo il Brasile, ma quest’anno la produzione nazionale è stata colpita dalla siccità e si prevede che il Paese asiatico arriverà a produrre 8 milioni di tonnellate, di cui 2,5 milioni saranno consumate internamente e 5,5 milioni saranno esportate. L'anno scorso il Paese ha esportato 7,69 milioni di tonnellate di zucchero.(Fim)