Usa: inviato speciale per lo Yemen Lenderking in visita nel Golfo

- L'inviato speciale degli Stati Uniti per lo Yemen, Tim Lenderking, intraprenderà un viaggio ufficiale nel Golfo questa settimana per promuovere gli sforzi di pace in corso sotto l'egida dell'Onu e sostenere il coordinamento regionale per raggiungere una soluzione duratura al conflitto nello Yemen. Lo ha reso noto il dipartimento di Stato Usa tramite una nota. Lenderking incontrerà partner yemeniti, sauditi, omaniti, emiratini e altri partner internazionali per discutere dei passi necessari a garantire una cessazione duratura delle ostilità e avviare un processo politico inclusivo sotto la guida dell'Onu, assicurando nel contempo continui sforzi per alleviare la crisi economica e la sofferenza del popolo yemenita.(Was)