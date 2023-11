Corea del Nord: ministero Esteri contesta il G7, “una reliquia della Guerra fredda”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il G7 è “una reliquia della guerra fredda” e “dovrebbe essere smantellato immediatamente”. Lo ha dichiarato un funzionario di alto livello del ministero degli Esteri nordcoreano, Jo Chol-su, commentando la dichiarazione diffusa dal G7 al termine della recente ministeriale di Tokyo, che condanna con forza il programma nucleare nordcoreano. In risposta al documento, che ribadisce l’impegno comune dei Paesi del G7 per la denuclearizzazione della Penisola coreana, il funzionario citato dall’agenzia di stampa ufficiale “Korean Central News Agency” (“Kcna”) ha ribadito che il Nord ha assunto lo status “irreversibile” di Paese nucleare. Pyongyang – ha detto Jo – respinge “risolutamente” la dichiarazione del G7 e “la condanna con la massima forza”, ritenendola “del tutto infondata”. Il G7, e in particolare gli Stati Uniti, “hanno spregevoli precedenti di danno alla pace e alla sicurezza internazionale”, il gruppo “ha perso la giustificazione per la propria esistenza”, ha accusato il funzionario nordcoreano.(Git)