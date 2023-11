Mps: Giorgino lascia Consiglio dopo ingresso in Cda Mediobanca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Banca Monte dei Paschi di Siena annuncia in una nota che oggi Marco Giorgino ha rassegnato, con decorrenza immediata, le proprie dimissioni dalla carica di consigliere della banca, in quanto non compatibile con l'incarico di amministratore di Mediobanca, che ha accettato di ricoprire. "Il Consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e tutto il management ringraziano sentitamente il professor Giorgino per l'importante e fattivo contributo prestato in questi anni, anche come presidente del Comitato rischi e sostenibilità, nel complesso processo di rilancio della banca", conclude la nota.