- La diversità di vedute sul tema dei migranti e dell’accordo in materia tra Albania e Italia è “sacrosanta”. Lo ha detto il primo ministro albanese, Edi Rama, parlando al “Tg2 Post”. Il premier albanese ha osservato come non esista una risposta condivisa a livello europeo sul fenomeno migratorio.(Res)