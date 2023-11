© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attivista svedese per il clima “non ci rappresenta” e con le sue dichiarazioni sul conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas “ha ferito molti”. È quanto comunica la sezione tedesca del gruppo di ambientalisti Fridays for Future con un messaggio su X, in cui evidenzia di essere “contro ogni forma di antisemitismo, senza compromessi”. (Geb)