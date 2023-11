Usa: Camera blocca risoluzione di impeachment contro segretario per la Sicurezza interna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti ha bloccato una risoluzione presentata dalla deputata repubblicana Marjorie Taylor Greene per avviare una procedura di impeachment nei confronti del segretario alla Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, alla luce della sua gestione dei flussi migratori al confine con il Messico. In totale, otto repubblicani hanno sostenuto una mozione presentata dai democratici per inviare la risoluzione di impeachment alla commissione parlamentare per la sicurezza interna, bloccando così una votazione in aula. La decisione è stata approvata con 209 voti favorevoli e 201 contrari. (Was)