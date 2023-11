Usa-Indonesia: Biden e Widodo elevano relazioni a “partenariato strategico globale” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l’incontro Biden e Widodo hanno avviato colloqui preliminari per un accordo bilaterale sui minerali critici, come anticipato da “un alto funzionario” della presidenza Usa citato dal quotidiano “Nikkei”. Il funzionario ha precisato che il confronto tra i due leader costituisce solamente la “primissima fase” del processo che dovrebbe culminare in un accordo di libero scambio settoriale. “L’Indonesia dispone di una vasta riserva di risorse critiche che saranno essenziali per il settore automobilistico del XXI secolo, le capacità di riciclo, le questioni associate alla durata delle batterie e (…) i semiconduttori”, ha spiegato il funzionario. “Vogliamo avviare un processo con l’Indonesia che ci conduca a un partenariato consequenziale in quest’area”. (Was)