Usa-Cina: Biden e Xi concorderanno riapertura canali di comunicazione militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Stati Uniti e Cina, Joe Biden e Xi Jinping, concorderanno una parziale riapertura dei canali di comunicazione tra i vertici militari dei due Paesi durante l’incontro tra i due capi di Stato in programma questa settimana a San Francisco. Lo ha anticipato “una fonte vicina alle relazioni bilaterali” citata dall’agenzia di stampa “Kyodo”, secondo cui a formulare la proposta sarà il presidente Biden, e il suo omologo cinese dovrebbe accettare, dal momento che anche Pechino ha espresso pareri favorevoli in proposito. I canali di comunicazione diretta tra le forze armate dei due Paesi sono interrotti da agosto dello scorso anno, quando l’allora presidente della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, si recò in visita a Taiwan. Biden e Xi, che si incontreranno a margine del summit della Cooperazione economica Asia-Pacifico in corso in California, discuteranno anche di una serie di questioni controverse, da Taiwan e l'approfondimento dei legami tra la Cina e la Russia sino alle restrizioni commerciali. (segue) (Was)