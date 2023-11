Germania: aziende settore metallurgico offrono aumento salariale del 3,1 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende del settore metallurgico tedesco offrono un aumento salariale del 3,1 per cento per 15 mesi. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che la proposta è stata avanzata all'inizio dei negoziati per la contrattazione collettiva del comparto. Il Sindacato dell'industria metallurgica (Ig Metall) ha respinto l'offerta come “del tutto inadeguata” e ha chiesto un aumento delle retribuzioni dell'8,5 per cento per 12 mesi. A loro volta, le imprese si sono opposte a questa richiesta così come a quella della settimana lavorativa di 32 ore con compensazione salariale completa. (Geb)