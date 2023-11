Balcani: Italia e altri sei Stati chiedono accelerazione del processo di adesione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo di Stati "Amici dei Balcani occidentali", composto da Austria, Italia, Croazia, Repubblica Ceca, Grecia, Slovacchia e Slovenia, chiede un rinnovato vigore e un'accelerazione del processo di adesione all'Ue dei Paesi dei Balcani occidentali. È quanto si legge in un documento non ufficiale (non paper), presentato dall'Austria nel corso dell'incontro di oggi Ue-Balcani occidentali a Bruxelles. Nel testo, che si articola in 14 proposte specifiche di collaborazione, gli Stati firmatari affermano di condividere assieme alle istituzioni europee "una responsabilità particolare nel mantenere i Balcani occidentali in cima all'agenda politica dell'Ue e nel sostenere il cammino della regione verso l'Unione europea". I sette Stati Ue invitano inoltre le istituzioni dell'Ue a "presentare un'agenda chiara per un'integrazione graduale e accelerata con fasi di attuazione concrete fino al 2024 e oltre, basata su una condizionalità equa e rigorosa e sul principio dei meriti propri". Poiché la regione è esposta a fattori destabilizzanti come l'influenza maligna di terzi, le minacce ibride, la disinformazione e l'immigrazione clandestina, continua il testo, "questa agenda dovrebbe anche dare nuovo impulso a una più profonda cooperazione nel campo della politica estera e di sicurezza comune e stabilire uno scambio più regolare e strutturato con i nostri partner, seguendo le procedure e le politiche stabilite dall'Ue". (segue) (Beb)