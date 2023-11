Usa-Cina: Casa Bianca, Biden-Xi parleranno anche di Ucraina e Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione in Ucraina e il conflitto nella Striscia di Gaza saranno tra i temi di discussione nel quadro dell’incontro tra i presidenti di Stati Uniti e Cina, Joe Biden e Xi Jinping, in programma per mercoledì. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Al centro del colloquio ci saranno gli elementi fondamentali del rapporto bilaterale, come la necessità di rafforzare le linee di comunicazione (anche sul piano militare) e gestire in maniera responsabile la competizione tra i nostri Paesi, per evitare una escalation”, ha detto, sottolineando l’importanza della diplomazia. (Was)