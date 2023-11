Medio Oriente: Casa Bianca, ribadiamo la necessità di pause per passaggio di civili e aiuti a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno continuando a lavorare per garantire il rilascio degli ostaggi catturati da Hamas, nel quadro della guerra con Israele, e la consegna di aiuti umanitari alla popolazione civile nella Striscia di Gaza. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Si tratta di una priorità assoluta per tutta l’amministrazione”, ha detto, aggiungendo che sul versante dell’assistenza umanitaria ai civili sono stati registrati progressi, sebbene non siano ancora sufficienti. “Stiamo continuando a ribadire alle controparti israeliane la necessità di pause umanitarie tattiche, per consentire il passaggio dei civili che vogliono lasciare la Striscia, il rilascio degli ostaggi e la consegna degli aiuti”, ha concluso. (Was)