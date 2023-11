Migranti: Tajani, critiche su patto con Albania da parte di chi non conosce il testo, non è trattato internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le critiche all'accordo fra Italia e Albania sono mosse da parte di chi non conosce il testo di quello che "non è un trattato internazionale". A dirlo il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, a margine di un evento di Forza Italia al Parlamento europeo di Bruxelles. Il 21 novembre, ha continuato Tajani, "spiegherò al Parlamento italiano, per rispetto nei confronti del Parlamento, cosa significa quell'accordo. Ci saranno anche delle risoluzioni, quindi il Parlamento verrà coinvolto pienamente in quella che è una scelta di solidarietà da parte dell'Albania e un modo di affrontare insieme la grande sfida dell'immigrazione clandestina". "Combattere i trafficanti di esseri umani, salvare tante vite umane e accogliere migranti regolari che possono inserirsi attraverso il lavoro nell'industria e nell'agricoltura del nostro Paese", ha aggiunto. (Beb)