- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Assemblea capitolina: la seduta si apre con tre interrogazioni delle opposizioni, due a firma del capogruppo della Lega, Fabrizio Santori, sulle criticità di alcune sedi della polizia locale e sull'emergenza topi in città, un'altra a firma del consigliere di Azione, Francesco Carpano, sulla localizzazione degli autodemolitori. All'ordine dei lavori la revisione del Piano di azione per l'energia sostenibile e il clima e una serie di debiti fuori bilancio. La seduta è trasmessa in streaming sul sito del Comune di Roma e si svolge in presenza in Aula Giulio Cesare in Campidoglio (ore 13-19).- L’assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale Sabrina Alfonsi, con delega del sindaco, interviene al Convegno "Parco Italia - Un progetto per estendere, connettere, proteggere e accrescere la rete di aree naturali in Italia”. Palazzo della Valle - Sala Arrigo Serpieri, via Corso Vittorio Emanuele, 101. (Ore 10).- L’assessora alle Pari opportunità, Monica Lucarelli parteciperà alla prima edizione di Diversity and Inclusion Hub Summit presso Villa Blanc - Luiss Business School. Via Nomentana, 216, Roma. (Ore 14-19). (segue) (Rer)