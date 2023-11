© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I centri di accoglienza “non sono un’invenzione della destra italiana con l’appoggio della sinistra albanese”. Lo ha detto il primo ministro albanese, Edi Rama, parlando al “Tg2 Post”. “Non possiamo parlare di qualcosa come Guantanamo”, ha spiegato Rama, ricordando come i centri di questo tipo siano già presenti in vari paesi europei, tra cui l’Italia. (Res)