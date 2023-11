Medio Oriente: Casa Bianca, ospedali a Gaza vanno protetti e Israele è d’accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ospedali nella Striscia di Gaza devono essere protetti, e devono essere nella condizione di poter operare in maniera efficiente. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Gli ospedali e i pazienti non devono essere coinvolti nel conflitto: siamo in contatto con il governo israeliano che ha concordato su questo punto, aggiungendo di essere pronto a fornire carburante per garantire l’operatività delle strutture”, ha detto. (Was)