Medio Oriente: Casa Bianca, non sappiamo quanti ostaggi Usa sono ancora vivi

- Gli Stati Uniti dispongono di “informazioni limitate” in merito alle condizioni degli ostaggi statunitensi che sono ancora nelle mani di Hamas. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Ci sono ancora nove cittadini statunitensi dispersi, oltre ad una persona in possesso della carta verde: non possiamo dire con certezza se siano ancora vivi”, ha detto. (Was)