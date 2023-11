Argentina: inflazione cresce del 142,7 su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad ottobre l'indice dei prezzi al consumo in Argentina (Ipc) è cresciuto del 8,3 per cento rispetto al mese precedente, arrivando a un incremento del 142,7 per cento su base annua. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Indec). I dati rappresentano un rallentamento di 4,4 punti percentuali rispetto a quelli registrati a settembre, quando l'Ipc mensile aveva raggiunto un 12,7 per cento. I maggiori aumenti si sono registrati nei comparti comunicazione (+12,6 per cento), abbigliamento e calzature (+11 per cento) e attrezzature e manutenzione delle case (+10,7 per cento). Nei primi dieci mesi dell'anno l'indice ha raggiunto una crescita del 120 per cento.(Abu)