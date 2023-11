© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente indonesiano, Joko Widodo, ha chiesto agli Stati Uniti di “fare di più” per porre fine alla guerra nella Striscia di Gaza. Durante un bilaterale alla Casa Bianca con l’omologo Usa, Joe Biden, Widodo ha affermato che Washington è un alleato cruciale per l’Indonesia. “Collaboreremo per garantire la pace sul piano globale e nel quadro delle catene di approvvigionamento”, ha detto. (Was)