Medio Oriente: intelligence Usa, Hamas ha postazione di comando sotto ospedale di Al Shifa

- Il movimento islamista palestinese di Hamas ha una postazione di comando sotto all’ospedale di Al Shifa, il più grande nella Striscia di Gaza. Fonti anonime dell’intelligence Usa hanno riferito all’emittente “Cnn” che Hamas sta anche utilizzando per i propri scopi il carburante inviato per garantire la piena operatività della struttura durante gli scontri con Israele. Diversi funzionari dell’amministrazione Biden, tra cui il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, hanno affermato in precedenza che Hamas sta utilizzando gli ospedali per nascondere le sue postazioni di comando, senza andare nello specifico in merito alle strutture che li ospiterebbero. (Was)