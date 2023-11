Brasile: nel primo semestre femminicidi aumentati del 2,6 per cento e gli stupri del 14,9

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi sei mesi del 2023 sono stati registrati in Brasile 722 femminicidi. Lo riferisce il Forum brasiliano di pubblica sicurezza (Fbsp), evidenziando che si tratta di un aumento del 2,6 per cento su anno e del record sulle serie storiche iniziate nel 2019. Tra gennaio e giugno del 2022 erano stati registrati 704 casi. Secondo lo studio, l'aumento dei femminicidi nel Paese è stato influenzato dai dati della macro-regione sud est (San Paolo, Minas Gerais, Espirito Santo e Rio de Janeito, dove l'aumento su anno è stato del 16,2 per cento (da 235 a 273 casi). In particolare, nello Stato di San Paolo i femminicidi sono cresciuti del 33,7 per cento (da 83 a 111 casi) a Espirito Santo, l'aumento è stato del 20 per cento e a Minas Gerais, dell'11 per cento. (segue) (Brb)