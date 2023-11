Ucraina: Usa, in contatto con Kiev attacchi russi contro infrastrutture energetiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Federazione Russa potrebbe sfruttare la stagione invernale per attaccare le infrastrutture energetiche ucraine, come giá accaduto lo scorso anno. Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato Usa, Matthew Miller, durante un briefing con la stampa. “Siamo in contatto con le controparti di Kiev per preparare una risposta a questa eventualità: gli Stati Uniti continueranno a sostenere l’Ucraina mentre si difende dall’aggressione russa”, ha detto. (Was)