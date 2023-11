Balcani: Italia e altri sei Stati chiedono accelerazione del processo di adesione all'Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri punti prevedono l'istituzione di scambi regolari e workshop di esperti su questioni relative ai diritti umani; il potenziamento della formazione di giovani diplomatici e funzionari pubblici; lo sviluppo di esercizi di simulazione dei punti deboli dei sistemi di infrastrutture critiche; l'invito ai partner della regione a visitare l'Agenzia dell'Unione europea per la cybersecurity (Enisa); il miglioramento della comunicazione strategica dell'Ue; tenere consultazioni prima dei prossimi cicli di negoziati sulla Convenzione Onu sulla criminalità informatica, individuando posizioni comuni; rafforzare i dialoghi periodici su misura in materia di sicurezza e difesa; sviluppare ulteriori misure di assistenza nell'ambito del Fondo europeo per la pace per i partner dei Balcani occidentali, ad esempio per lo stoccaggio sicuro di armi e munizioni in Montenegro; e il sostegno e lo sviluppo delle capacità di Psdc nella regione attraverso corsi su misura dell'Accademia europea di sicurezza e difesa (Esdc) (Beb)