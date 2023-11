Legge Bilancio: Conte a Unione universitari, diritto a studio sotto attacco, risorse si possono generare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ringrazio i rappresentanti dell'Unione degli universitari per aver partecipato all'incontro che abbiamo promosso e soprattutto per l'enorme impegno che hanno messo in campo anche con la 'protesta delle tende', che ha avuto il merito di accendere un faro sull'emergenza che vivono gli universitari fuori sede". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle Giuseppe Conte durante l'incontro con i rappresentanti dell'Unione degli universitari. "Porteremo in Parlamento la voce degli studenti universitari che vivono un momento di grande difficoltà a causa dell'aumento degli affitti e che non riescono a fare fronte ad altre spese fondamentali come quelle del trasporto pubblico. Dimostreremo che le risorse si possono generare, ma soprattutto che bisogna essere capaci di allocarle in maniera corretta confrontandosi con la società civile. Il diritto allo studio è sotto attacco e noi lo difenderemo", ha concluso.(Rin)