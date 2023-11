Pnrr: Fitto, terminata cabina regia con Bernini, potenziare investimento per servizi a studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' appena terminata, a palazzo Chigi, la cabina di regia per il Pnrr con il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, e il sottosegretario all'Economia Sandra Savino", rende noto su X Raffaele Fitto, ministro alle Politiche europee, al Pnrr, alle Politiche di coesione e al Sud. "Appuntamento che - spiega - è servito per aggiornare i lavori già avviati proficuamente il 20 settembre scorso". Un incontro che "conferma l'attenzione del governo al raggiungimento degli obiettivi, tra cui quello di potenziare l’investimento per i servizi dedicati agli studenti, in costruttiva e sinergica collaborazione con la Commissione europea", conclude Fitto. (Rin)