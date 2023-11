Medio Oriente: Casa Bianca, evitare escalation è anche nell’interesse della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina dovrebbe concordare sulla necessità di evitare ulteriori escalation in Medio Oriente, come farebbe qualsiasi Paese responsabile. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale Usa, Jake Sullivan, durante un briefing con la stampa. “Il presidente Joe Biden intende ribadire questo punto all’omologo Xi Jinping: le azioni destabilizzanti dell’Iran, che mettono a rischio la stabilità regionale, non sono nell’interesse della Cina o di qualsiasi altro Paese”, ha detto, aggiungendo che Pechino ha un rapporto con Teheran, ed è quindi in grado di ribadire questo punto alle autorità iraniane. (Was)