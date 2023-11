Avio: ricavi a 223 milioni di euro nei nove mesi 2023, portafoglio ordini in aumento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi nove mesi del 2023, i ricavi di Avio sono pari a 222,9 milioni di euro, in linea con lo stesso periodo dell'anno scorso, con un aumento delle attività di sviluppo e delle attività di produzione per la propulsione tattica, parzialmente compensate da un contributo inferiore di Ariane. Lo rende noto Avio, il cui Consiglio di amministrazione ha esaminato e approvato oggi i risultati consolidati di gruppo dei primi nove mesi del 2023. Il portafoglio ordini è pari a 1.323,1 milioni di euro, in aumento del 31 per cento rispetto al 31 dicembre 2022. La guidance 2023 annunciata lo scorso marzo 2023 è confermata. (Rin)