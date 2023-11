Roma: associazioni Caio, vinti tutti i ricorsi a Tar su graduatoria patrimonio indisponibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti i ricorsi presentati al Tar del Lazio dalle associazioni che aderiscono alla rete Caio, riguardo al mancato rispetto da parte dell'amministrazione comunale dei termini di pubblicazione della graduatoria per l'accesso agli immobili del patrimonio indisponibile "sono stati vinti". Lo riferisce in una nota la rete di associazioni Caio. "In seguito alle istanze presentate dalle associazioni a marzo - spiegano i legali - nei termini indicati nel regolamento del patrimonio indisponibile di Roma che questa giunta ha emanato, tutti i ricorsi al Tar sono stati vinti. Ed il Comune di Roma è stato condannato, ancora una volta, al pagamento delle spese. Ci chiediamo se non sia arrivato il momento di riconoscere semplicemente quello che legittimamente spetta alle associazioni". (Rer)