Medio Oriente: media filo-Hamas, oltre 30 morti in raid israeliano su campo profughi di Jabalia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Più di 30 persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite nel bombardamento israeliano del campo profughi di Jabalia, a nord di Gaza City. Lo hanno riferito i media affiliati al movimento islamista palestinese Hamas. La scorsa settimana l’agenzia di stampa palestinese “Wafa” aveva riferito di almeno nove civili uccisi a causa dei bombardamenti delle Forze di difesa israeliane (Idf) sul campo profughi di Jabalia. Poco fa, inoltre, il quotidiano israeliano "Haaretz" ha pubblicato una foto dei militari israeliani della Brigata Golani all'interno dell'aula che espongono le bandiere di Israele. In precedenza il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, aveva dichiarato che Hamas ha perso il controllo di Gaza. "Hamas non ha il potere di fermare le Forze di difesa israeliane (Idf)", ha detto Gallant durante una valutazione della situazione spiegando che “i terroristi fuggono verso sud, i civili stanno saccheggiando le basi di Hamas. Non hanno fiducia nel governo". Gallant ha aggiunto che "negli ultimi giorni abbiamo intensificato le nostre operazioni contro i tunnel (di Hamas, ndr)", spiegando che questo "porterà i terroristi fuori dai tunnel e da lì o saranno eliminati o si arrenderanno incondizionatamente. Non c’è nessuna terza opzione”. "Ogni giorno eliminiamo comandanti di Hamas, dozzine e talvolta centinaia di terroristi, e l'esercito opera nel cuore di Gaza City", ha detto Gallant. (Res)