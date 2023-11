Balcani: Borrell, integrazione in processo decisionale Ue prima di adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha detto di voler far proseguire l'integrazione dei Balcani occidentali nel processo decisionale dell'Ue prima della loro adesione formale all'Unione. "Questa sera presiedo la riunione ministeriale Ue-Balcani occidentali con i sei ministri della regione. Vogliamo far progredire l'integrazione della regione nel nostro processo decisionale, anche in materia di politica estera e di sicurezza, già prima dell'adesione. Il posto dei Balcani occidentali è nell'Ue", si legge in un messaggio pubblicato su X proprio da Borrell. (Beb)