Editoria: Urso riceve presidente e direttore Associazione italiana editori

24 luglio 2021

- Il ministro Adolfo Urso ha ricevuto al Mimit il presidente dell’Associazione italiana editori, Innocenzo Cipolletta, e il direttore, Fabio Del Giudice. E' quanto si legge in sul profilo X del dicastero delle Imprese e del made in Italya che spiega come "al centro dell’incontro" vi siano state "le esigenze delle imprese italiane dell’editoria, anche alla luce delle nuove sfide dettate dall’Ia".(Rin)